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Песков назвал новый формат проведения Госсовета "чрезвычайно позитивным"

Проведение мероприятий в закрытом режиме способствует предельно откровенному мозговому штурму, отметил пресс-секретарь главы государства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Новый формат проведения Госсовета, придуманный в администрации президента РФ, пока демонстрирует себя с позитивной стороны. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"В целом, новый формат проведения Госсовета показал себя чрезвычайно позитивным. Этот формат придумали в администрации. И опробовали уже несколько раз", - сказал он.

Как пояснил Песков, эффективность формата обусловлена тем, что проекты перечня поручений не готовятся "за неделю или за две в тишине кабинетов". "Туда приезжают губернаторы, туда приезжают руководители ведомств, министерств. И два дня они сидят по рабочим группам. <...> И далее уже вместе с Путиным продолжается дискуссия. <...> И по поручению президента по ходу вносятся предложения, корректировки в тот проект, который был подготовлен заранее", - отметил он.

По словам пресс-секретаря, проведение мероприятий в закрытом режиме способствует предельно откровенному мозговому штурму. "Те же губернаторы, те же руководители [ведомств], они не должны ограничивать себя и в критике друг друга, и в критике тех или иных предложений, там идет предельно откровенный рабочий разговор, который потом уже ложится на бумагу", - подчеркнул он. - Иногда, скажем так, температура дискуссий зашкаливает, как рассказывают сами участники".

"Поэтому чрезвычайно полезный, нужный и эффективный формат", - заключил Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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