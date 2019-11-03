Песков: получение информации из первоисточников является "известным стилем" Путина

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Получение информации непосредственно от людей, принимающих участие в различных процессах, демонстрирует известный стиль работы президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Это хорошо известный стиль президента. Он хочет не только слушать доклады. А перед тем, как выслушать доклад, он хочет получить информацию с места, от первоисточников", - сказал Песков. "Потому что одно дело, когда докладывает министерство или губернатор, - отметил пресс-секретарь президента. - А другое дело, когда говорят люди, которые являются участниками тех или иных экономических процессов, процессов предоставления социальных услуг. И он узнает на месте, что происходит".

"Он получает информацию о проблемах, он получает информацию о каких-то новаторских предложениях, и дальше он уже сопоставляет это во время рабочего процесса", - добавил пресс-секретарь.

Песков также прокомментировал кулак, показанный в шутку президентом директору калининградского парка "Куршская коса", который во время неформального общения затронул вопрос выделения денег на велодорожку. "Чудесно сформулированная рекомендация", - сказал он.