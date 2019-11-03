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Володин посетит Армению, где проведет пленарное заседание ПА ОДКБ

Визит спикера Госдумы начнется со встречи с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправится в понедельник с рабочим визитом в Ереван, где 5 ноября проведет 12-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Визит начнется с запланированной на понедельник встречи с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном. В повестке самого заседания ассамблеи 5 ноября - вопросы совершенствования национального законодательства государств - членов организации в области функционирования коллективных миротворческих сил, противодействия распространению нацизма и его проявлений, а также модельные законы. Володин на данный момент занимает пост председателя ПА ОДКБ.

В состав российской делегации вошли вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, его первый заместитель Константин Затулин, глава комитета по обороне Владимир Шаманов, зампредседателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, депутаты Николай Рыжак, Анатолий Выборный и др.

Как сообщил корреспонденту ТАСС Рыжак, занимающий пост зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, на прошедшем в конце октября в преддверии заседания ПА ОДКБ координационном совещании парламентариев стран - членов организации "были выработаны определенные рекомендации". "Мы еще раз подтверждаем, что нам это объединение крайне необходимо с учетом общего интеграционного процесса и новых вызовов, угроз", - сказал депутат. Среди наиболее насущных проблем он, в частности, выделил перемещение боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Афганистан, граничащий с Таджикистаном, участником ОДКБ.

20 мая 2019 года в Бишкеке прошло заседание Совета ПА ОДКБ, в рамках которого парламентарии обсудили ситуацию в регионах, прилегающих к зоне ответственности ОДКБ, меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также сближение законодательства стран - участниц организации. Тогда Володин предложил провести очередное заседание Совета ПА ОДКБ и двенадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ осенью в столице Армении. Он подчеркнул, что выездной формат заседания, "с одной стороны, повышает эффективность межпарламентского взаимодействия, с другой стороны, дает возможность парламентам подробнее рассказать о своих приоритетах". По его мнению, было бы правильно расширять географию мероприятий, "организуя их поочередно у государств - членов ОДКБ, развивая практику выездного формата".

Одиннадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ прошло 30 октября 2018 года в Москве.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичНеверов, Сергей ИвановичАрменияАфганистанТаджикистанРоссияПоклонская, Наталья Владимировна"Единая Россия"Шаманов, Владимир АнатольевичКалашников, Леонид Иванович (политик)Выборный, Анатолий БорисовичРыжак, Николай ИвановичЗатулин, Константин Федорович
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