Косачев сообщил, что в России ждут визита французских сенаторов до конца года

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Россия в ближайшее время ожидает визит парламентской делегации из Франции. Об этом заявил в понедельник в Токио журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сейчас мы должны принять делегацию французских сенаторов в Москве. Это ориентировочно произойдет либо до конца ноября, либо в декабре, но совершенно точно до конца года", - отметил он. Косачев рассказал, что на предстоящей встрече стороны должны договориться о параметрах диалога по выработке совместного доклада комитетов двух стран по международным делам. "Я рассчитываю, что мы сможем выпустить этот доклад не позднее половины будущего года", - добавил он.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков на состоявшейся в понедельник в Токио на полях сессии парламентской "двадцатки" встрече с делегацией из Франции также выразил надежду, что визит французских сенаторов в Москву состоится в ближайшие месяцы. "Нам очень хотелось бы, чтобы это сотрудничество развивалось динамично", - добавил он.