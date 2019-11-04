Медведев: РФ приветствует диалог АСЕАН - КНР по кодексу поведения в Южно-Китайском море

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует диалог АСЕАН - КНР по созданию кодекса поведения в Южно-Китайском море. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на XIV Восточноазиатском саммите.

"Другой пример по-настоящему коллективной работы - переговоры между АСЕАН и КНР по проекту кодекса поведения в Южно-Китайском море. Мы этот диалог приветствуем", - сказал Медведев. По его мнению, он необходим, чтобы избежать инцидентов на будущее. "Мы выступаем за то, чтобы такие территориальные споры решались на основе Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года и без вмешательства третьих стран, тем более тех стран, которые к этому региону вообще не имеют отношения", - подчеркнул глава российского правительства.

Медведев одним из важнейших направлений совместной работы назвал формирование в регионе АТР архитектуры равной и неделимой безопасности. "К сожалению, существует немало угроз, которые способны затормозить наши интеграционные устремления", - предостерег Медведев. По его словам, новая архитектура должна строиться на единых правилах игры, которые основаны на принципах международного права, на взаимном уважении, на учете национальных особенностей. "Такие правила подразумевают невмешательство во внутренние дела и мирное разрешение споров", - подытожил Медведев, указав на то, что определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Он отметил прогресс, который удалось достичь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

На саммите АСЕАН - Китай лидеры АСЕАН выразили "признательность за постоянную поддержку Китаем центральной роли ассоциации в формирующейся региональной архитектуре и приняли к сведению прогресс в переговорах по кодексу поведения в Южно-Китайском море".