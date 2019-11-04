Медведев заявил о росте числа участников созданного РФ Банка по противодействию терроризму

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев надеется, что количество участников Международного банка данных по противодействию терроризму и дальше будет расти. Об этом он заявил на XIV Восточноазиатском саммите.

"Мы надеемся, что российские инициативы последних лет, одобренные в рамках саммита [АСЕАН], помогут дать коллективный отпор новым вызовам и угрозам, - сказал он. - В этом смысле хочу отметить, что растет число участников созданного Россией Международного банка данных по противодействию терроризму". "К нему в настоящий момент подключены 47 спецслужб из 36 стран, - отметил Медведев. - Мы исходим из того, что список участников будет расширяться". Премьер добавил, что указанные им спецслужбы работают вместе с международными организациями, борющимися с терроризмом.