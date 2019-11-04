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Медведев считает важным формат международных саммитов

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает полезным формат международных саммитов, так как они позволяют найти решения важных вопросов в результате непосредственного общения.

"Безусловно, саммиты, встречи на уровне глав государств и правительств полезны, потому что они позволяют в непосредственном общении решать самые разные вопросы - и многосторонние вопросы, и двусторонние вопросы", - заявил он журналистам по итогам своего визита в Таиланд.

Отвечая на вопрос ТАСС об отмене саммита АТЭС в Чили, Медведев заметил, что, как и случаи отмены других подобных мероприятий, это "не вселенская трагедия".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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