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Глава администрации города Карабулак в Ингушетии ушел в отставку

Ахмед Битиев покинул пост по собственной инициативе

МАГАС, 4 ноября. /ТАСС/. Глава администрации ингушского города Карабулак Ахмед Битиев покинул пост по собственному желанию, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.

"Ахмед Битиев ушел с занимаемой должности по своей инициативе. Исполняющим обязанности мэра города назначен бывший главный государственный инспектор ингушского управления ФАС Магомед-Башир Осакнов", - отметили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что новый глава городской администрации будет избран, скорее всего, через 20 дней.

Битиев занимал пост главы администрации Карабулака с 2016 года.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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