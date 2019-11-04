Володин: борьба с террором требует общих усилий и создания единого списка террористов

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Общие вызовы, в первую очередь терроризм, требуют совместного реагирования со стороны государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая составление единых списков террористов и выработку модельных законов. Об этом в понедельник на встрече с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, приехавший в Ереван для участия в 12-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое пройдет в столице Армении 5 ноября.

"Нам нужно многое сделать для того, чтобы мы выходили на решение вопросов и гармонизацию законодательства, [подходили к] выработке модельных законов в области безопасности и противодействия общим вызовам и угрозам", - сказал Володин.

"С общими вызовами надо бороться сообща. Бороться с терроризмом в одиночку просто невозможно. Когда террористы имеют хотя бы малейшую лазейку для того, чтобы укрыться в стране, которая их таковыми не считает, - понятно, что это все приводит к тяжелейшим последствиям", - продолжил спикер. "Наша задача сегодня - как можно больше сделать для того, чтобы были единые списки террористических организаций, чтобы мы с вами сформировали модельные законы", - подчеркнул он.

Со своей стороны Мирзоян указал на то, что ПА ОДКБ предлагает членам организации "модельные рекомендации по сближению национальных законодательств". "Что касается двусторонних связей - Армения и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками, активными участниками Евразийского экономического союза", - сказал он, напомнив, что страны уже выработали солидную договорную базу для наращивания инвестиций.

В ходе встречи Володин также призвал к более активному обмену визитами между российскими и армянскими парламентариями. Спикер выразил надежду на активизацию совместной работы комитетов парламентов двух стран.

По пути в Ереван на борту своего самолета Володин провел неформальную беседе с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Дастанбеком Джумабековым. Они обсудили межпарламентские связи и повестку предстоящего пленарного заседания ПА ОДКБ.