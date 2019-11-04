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Путин ратифицировал протокол к соглашению России и ОДКБ о секретариате организации

Согласно документу, перечень терминов второго протокола дополняется термином "заместитель генерального секретаря"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации второго протокола к соглашению между правительством РФ и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об условиях пребывания секретариата организации на территории РФ. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, перечень терминов второго протокола дополняется термином "заместитель генерального секретаря". Положениями протокола устанавливается, что генеральный секретарь, его заместители и члены их семей, проживающие вместе с ними, если они не являются гражданами РФ и не проживают в ней постоянно, пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатического агента.

Второй протокол был подписан в Москве 9 апреля текущего года. В пояснительной записке к документу отмечается, что положения протокола "содержат правила иные, чем установленные законодательством РФ". В связи с этим требуется привести нормы национального законодательства в соответствие с международным соглашением.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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