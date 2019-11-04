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Путин подписал закон о распространении на ВОИС действия конвенции ООН о привилегиях

Подписанный закон позволит наделить организацию и ее официальных представителей привилегиями и иммунитетами

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому действие положений конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений распространяется на Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Конвенция была принята Генассамблеей ООН в 1947 году, она предусматривает наделение иммунитетом от любой формы вмешательства имущества, активов и фондов специализированного учреждения. Активы, доходы и другая собственность учреждения освобождаются от всех прямых налогов, таможенных пошлин, запретов и ограничений на ввоз и вывоз предметов для ее служебного пользования.

Как отмечается в пояснительных материалах на сайте Кремля, "в настоящее время отношения между Россией и ВОИС выходят на качественно новый уровень". В частности, повышенное внимание уделяется взаимодействию с ВОИС "в целях построения эффективной системы управления интеллектуальной собственностью".

Подписанный закон о распространении положений конвенции на ВОИС позволит наделить организацию и ее официальных представителей привилегиями и иммунитетами, гарантируемыми конвенцией, и обеспечит дальнейшее развитие партнерства России и ВОИС, указывается на сайте Кремля.

Заявления о признании обязательности положений конвенции сделаны СССР и Россией в отношении целого ряда структур, включая Международную организацию труда (МОТ), ЮНЕСКО, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Всемирный почтовый союз (ВПС), Международный союз электросвязи (МСЭ), при этом ВОИС в данный перечень не входил.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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