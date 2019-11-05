Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ предложил Володина на пост ее председателя

ТАСС, 5 ноября. Совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ (ПА ОДКБ) на заседании во вторник выдвинул спикера Госдумы Вячеслава Володина на пост председателя ассамблеи на трехлетний срок.

Решение об избрании будет приниматься на сессии ПА ОДКБ, которая состоится во вторник в Ереване.

С предложением избрать Володина председателем ассамблеи выступил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков. Киргизия в 2019 году председательствует в ОДКБ. За решение выдвинуть Володина члены совета проголосовали единогласно.

Парламентская ассамблея ОДКБ была создана в 2006 году. Володин был избран председателем ассамблеи в 2016 году на трехлетний срок, в 2019 году его полномочия на этой должности истекают.