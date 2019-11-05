Экс-глава Калмыкии просит включить его в состав международного комитета Совфеда

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший глава Калмыкии Алексей Орлов написал заявление о включении его в состав комитета Совета Федерации по международным делам, сообщил ТАСС во вторник председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Орлов подал заявление о включении его в состав комитета Совета Федерации по международным делам", - сказал Тимченко.

Во вторник комитет верхней палаты по регламенту рассмотрит заявление Орлова, а в среду на пленарном заседании члены Совета Федерации проголосуют по вопросу включения сенатора в состав комитета палаты по международным делам.

Ранее глава Республики Калмыкия Бату Хасиков назначил Орлова сенатором от исполнительной власти региона. Орлов руководил республикой на протяжении восьми лет. В марте этого года он ушел в отставку. Врио главы Калмыкии был назначен 38-летний Бату Хасиков, который 8 сентября был избран главой региона, набрав 82,86% голосов избирателей.

Орлов родился 9 октября 1961 года в Элисте Калмыцкой АССР (Республика Калмыкия). В 1984 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО МИД РФ) по специальности "специалист по международным отношениям". В системе МИД работал заведующим отделом, начальником отдела профсоюзного центра обслуживания МИД СССР.

С мая 1995 года по январь 2003 года - постоянный представитель Республики Калмыкия при президенте РФ - заместитель председателя правительства региона. С января 2003 года по октябрь 2010 года - первый зампред правительства - постоянный представитель республики при президенте РФ. 28 сентября 2010 года парламент республики утвердил Орлова на посту главы Калмыкии по представлению главы государства.