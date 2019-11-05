Лавров: Россия и Бурунди выступают за сохранение принципа консенсуса в деятельности ОЗХО

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия и Бурунди готовы противодействовать предпринимаемым со стороны Запада попыткам размывания общепринятых основ деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с бурундийским коллегой Эзекиелом Нибигирой.

По словам главы МИД РФ, стороны подтвердили важность "дальнейшей тесной координации работы в ОЗХО с тем, чтобы не допускать проявляющихся в последний год попыток некоторых западных партнеров размывать основополагающие консенсусные основы этой конвенции [по запрещению химоружия] и пытаться навязывать в сферу борьбы с химическим оружием, в сферу обеспечения полного химического разоружения подходы, которые не являются консенсусными, что противоречит букве самой конвенции".