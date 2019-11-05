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ПА ОДКБ утвердила Сергея Поспелова ответственным секретарем

Решение приняли единогласно

ЕРЕВАН, 5 ноября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на пленарном заседании во вторник избрала Сергея Поспелова своим ответственным секретарем, обязанности которого он исполнял с мая.

Решение было принято единогласно. "Парламентская ассамблея обрела своего ответственного секретаря", - подвел итог спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поспелов был назначен исполняющим обязанности ответственного секретаря в мае этого года на заседании Совета ПА ОДКБ в Бишкеке, на этой должности он сменил Петра Рябухина. Ранее Поспелов занимал пост первого замглавы аппарата Госдумы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичПоспелов, Сергей Валерьевич
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