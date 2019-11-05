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Захарова назвала недружественными демаршами запреты Эстонии для судов и самолетов России

По словам официального представителя МИД России, Москва учтет эти действия при выстраивании двусторонних отношений с Таллинном

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала недружественными демаршами случаи отказа Эстонией российским морякам и воздушным судам на заход в территориальные воды и пролет через воздушное пространство. Об этом заявила ТАСС во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Данное решение (запрет на заход в таллинский порт российскому судну "Академик Примаков" - прим. ТАСС) вызывает крайнee недоумение с учетом того, что этому жe судну в нынешнем году эстонской стороной дважды прeдоставлялись соответствующие разрешения", - отметила Захарова.

По словам дипломата, эстонская сторона ответила отказом без объяснения причин, что является уже третьим случаем за последнее время, когда Таллин отказывает морякам и воздушным судам из России.

Официальный представитель МИД РФ указала, что это не первое происшествие такого рода. Так, по ее словам, в начале октября Эстония не разрешила пролет через свою территорию самолета с зампредом правительства РФ на борту, а в апреле 2019 года - заход российскому учебному судну "Седов" в территориальные воды республики.

"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношeний с Эстониeй", - указала Захарова.

Теги
ЭстонияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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