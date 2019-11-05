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Госдума обратилась к ООН с просьбой повлиять на санкционную политику США в отношении Кубы

Как отмечается в обращении, эти действия наносят ущерб социально-экономическому развитию страны и противоречат международному праву

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник единогласно приняла постановление об обращении к ООН с призывом оказать влияние на США с целью снятия торгового эмбарго с Кубы, действующего с начала 60-х годов XX века.

"Государственная дума Федерального собрания РФ обращается к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, мировому сообществу с призывом оказать влияние на Соединенные Штаты Америки в целях прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Республики Куба", - говорится в постановлении. Его разработчики напоминают, что ранее подавляющее большинство государств - членов ООН неоднократно поддерживало резолюции, призывающие США "отменить санкции в отношении независимого государства", однако Соединенные Штаты "непрерывно ужесточают меры такого воздействия".

В документе отмечается, что "экономическая, финансовая и торговая блокада Кубы наносит ущерб ее социально-экономическому развитию, прямо противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права".

В октябре текущего года США ужесточили правила экспорта самолетов и телекоммуникационного оборудования на Кубу под предлогом несоблюдения прав человека и поддержки Гаваной режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Госдума ежегодно и последовательно принимает аналогичные обращения к ООН и международному сообществу с призывами осудить американскую блокаду Кубы. Их число приближается уже к двум десяткам.

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