Рябков: в Москве надеются, что политики США вспомнят позитивный опыт предшественников

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков надеется, что определяющие внешнеполитический курс США политики обратятся к позитивному опыту предшественников. Об этом он заявил во вторник ТАСС.

"Событие, которое произошло больше двух веков назад, ознаменовало начало нового периода крайне непростых, неоднозначных отношений между нашими странами. Были периоды союзничества и плотного партнерства. Их было немало. Но в истории остались и крайне сложные, даже взрывоопасные моменты, которые и сегодня дают о себе знать", - сказал высокопоставленный дипломат на просьбу прокомментировать годовщину установления дипломатических отношений между Российской империей и США.

По словам Рябкова, сейчас нужно "смотреть в прошлое, воспринимая его во всей совокупности обстоятельству".

"Москва как и всегда нацелена на выстраивание ровных, партнерских, конструктивных отношений, - продолжил он. - На нынешнем отрезке их развития, к сожалению, встречной готовности Вашингтона не наблюдается. Хотелось бы выразить надежду, что те политики, которые сегодня определяют внешнеполитический курс США, обратятся к позитивному опыту своих предшественников и откликнутся на наши сигналы в пользу нормализации российско-американских отношений".

Долгая история

5 ноября 1809 года представитель США в России Джон Квинси Адамс - будущий президент и государственный секретарь США - вручил свои верительные грамоты императору Александру I.

Отправка в Санкт-Петербург Адамса стала третьей попыткой начать разговор между Вашингтоном и Санкт-Петербургом. В 1781 году, то есть еще во время войны за независимость США, в качестве представителя США в Санкт-Петербург прибыл Фрэнсис Дана. Однако императрица Екатерина II не признала его полномочия. Впрочем, в стороне от войны за независимость Россия не осталась. В 1779 году, когда победа американских колоний была еще далеко не гарантирована, Россия выступила инициатором декларации вооруженного нейтралитета, к которой присоединился ряд европейских стран. Она предусматривала право свободной торговли для судов не участвующих в конфликте стран и, фактически, помогла будущим Соединенным Штатам сохранить торговые связи на континенте.

Вторую попытку США предприняли в 1795 году. Тогда Российская империя отказалась признать Джона Миллера Рассела в качестве американского консула в Санкт-Петербурге. Однако затем ситуация стала меняться. Датой признания Россией Соединенных Штатов считается 28 октября 1803 года. В этот день российский император издал указ о признании Леветта Харриса консулом США в Санкт-Петербурге.

Следующая попытка потребовала долгой подготовки. В 1807 году послы России и США в Лондоне обсудили возможность установления дипотношений. В самом конце 1807 года из Петербурга пришел положительный ответ. 30 августа 1808 года Александр I назначил Андрея Дашкова поверенным в делах и консулом России в Филадельфии. В июле 1809 года он прибыл в Соединенные Штаты. В США процесс назначения представителя затянулся из-за сложных отношений между президентом и Сенатом. Американскому лидеру Джеймсу Мэдисону пришлось дважды вносить на рассмотрение кандидатуру Джона Квинси Адамса.

В 1898 году статус американского представительства в России был повышен до посольства. Спустя примерно 20 лет, после революции в России, дипломатические отношения были прерваны, а посольство закрыто. США признали Советский Союз лишь в 1933 году.