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МИД России осудил атаку боевиков на военный пост в Мали

В результате нападения погибли 49 военных

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Москва решительным образом осуждает нападение боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на укрепленный пункт Вооруженных сил Мали, в результате которого погибли 49 военных. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"В Москве решительно осуждают очередное преступление террористических сил, направленное на дестабилизацию обстановки в Мали и подрыв усилий официального Бамако по реализации Соглашения о мире и примирении от 2015 года", - сообщили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, "вылазка исламистских радикалов совершена на фоне участившихся за последнее время террористических атак различных экстремистских групп, действующих в Мали и Сахаро-Сахельской зоне". В российском дипведомстве выразили соболезнования и сочувствие родным и близким погибших, поддержку руководству и народу Мали в деле борьбы с террористической угрозой.

Нападение боевиков произошло 1 ноября в районе Инделиман (округ Ансонго, регион Гао).

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