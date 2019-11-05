МИД РФ: вопрос о резолюции СБ ООН по иностранным террористам-боевикам прорабатывается

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Возможность принятия резолюции Совета Безопасности ООН по противодействию иностранным террористам-боевикам прорабатывается. Об этом заявил во вторник заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно, выступая на заседании комитета по международным делам Совета Федерации.

"Что касается непосредственно вопроса о возвращении иностранных террористов-боевиков из Сирии, сейчас министерством иностранных дел прорабатываются другие варианты, - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, повлияет ли как-то на борьбу с иностранными террористами-боевиками отзыв заявления СССР, сделанного при ратификации дополнительного протокола (протокол I) к Женевским конвенциям 1949 года. - В частности, мы сейчас прорабатываем, в том числе и в межведомственном формате, вопрос по расформированию лагеря Эль-Холь и вопрос принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН".

Инициатива об отзыве заявления была внесена президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечается в пояснительных материалах, на основании статьи 90 протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям".

Согласно пояснительным документам, причиной отзыва заявления является то, что комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, но при этом есть риск злоупотребления комиссией своими полномочиями в политических целях. При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.