Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ: вопрос о резолюции СБ ООН по иностранным террористам-боевикам прорабатывается

Также прорабатывается вопрос по расформированию лагеря Эль-Холь, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Возможность принятия резолюции Совета Безопасности ООН по противодействию иностранным террористам-боевикам прорабатывается. Об этом заявил во вторник заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно, выступая на заседании комитета по международным делам Совета Федерации.

"Что касается непосредственно вопроса о возвращении иностранных террористов-боевиков из Сирии, сейчас министерством иностранных дел прорабатываются другие варианты, - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, повлияет ли как-то на борьбу с иностранными террористами-боевиками отзыв заявления СССР, сделанного при ратификации дополнительного протокола (протокол I) к Женевским конвенциям 1949 года. - В частности, мы сейчас прорабатываем, в том числе и в межведомственном формате, вопрос по расформированию лагеря Эль-Холь и вопрос принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН".

Инициатива об отзыве заявления была внесена президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечается в пояснительных материалах, на основании статьи 90 протокола I учреждена международная комиссия по установлению фактов, в компетенцию которой "входят расследование предполагаемых серьезных нарушений гуманитарного права в рамках вооруженного конфликта международного характера, содействие путем оказания добрых услуг восстановлению уважительного отношения к Женевским конвенциям".

Согласно пояснительным документам, причиной отзыва заявления является то, что комиссия "с 1991 года фактически не выполняет своих функций", российского представителя в ее составе нет, но при этом есть риск злоупотребления комиссией своими полномочиями в политических целях. При этом РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Посольство РФ в Латвии приветствует закон об автоматической выдаче гражданства детям
В посольстве отметили, что считают такой шаг важной вехой "на пути полной ликвидации массового безгражданства в Латвии"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС