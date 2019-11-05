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Лавров подарил главе МИД Бурунди русскую гармонь. Ответным подарком стал там-там

Министры провели переговоры во вторник

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил главе МИД Бурунди Эзекиелу Нибигире тульскую гармонь, а ответным подарком стал африканский там-там. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном во вторник на официальной странице дипведомства в Facebook.

"После переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Бурунди Эзекиел Нибигира обменялись подарками, - говорится в сообщении. - Сергей Лавров вручил гостю тульскую гармонь, а Эзекиел Нибигира преподнес российскому коллеге в дар древний африканский ударный музыкальный инструмент там-там".

Лавров во вторник провел переговоры с Нибигирой, который находится в Москве с четырехдневным визитом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБурундиРоссия
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