Посольство РФ на Кипре поддержало решение лидеров общин острова встретиться с генсеком ООН

НИКОСИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Россия поддерживает решение президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турецкой общины острова Мустафы Акынджи встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщило посольство РФ в Никосии на своей странице в Facebook.

"Приветствуем решение лидеров обеих общин острова провести трехстороннюю встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Берлине 25 ноября", - говорится в заявлении.

В российском диппредставительстве выразили поддержку стремлению Анастасиадиса и Акынджи договориться о возобновлении переговоров по всеобъемлющему и справедливому урегулированию на Кипре на основе резолюций ООН и договоренностей сторон. "Считаем важным, чтобы окончательное решение принималось самими киприотами без вмешательства извне и навязывания готовых рецептов", - подчеркивается в заявлении посольства России.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Прямые межобщинные переговоры о воссоединении острова ведутся под эгидой ООН в течение нескольких десятилетий. Их последний раунд состоялся на швейцарском курорте Кран-Монтана летом 2017 года и завершился безрезультатно. 26 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Анастасиадис сообщил, что власти Кипра готовы к возобновлению переговоров с целью создания на острове двухзональной и двухобщинной федерации.

Ожидается, что предстоящая встреча Гутерриша с Анастасиадисом и Акынджи в Берлине должна показать, существуют ли условия для продолжения межобщинного диалога и для проведения уже в декабре пятисторонней конференции по кипрскому урегулированию с участием как лидеров двух общин острова, так и делегаций Греции, Турции и Великобритании - трех стран, играющих роль гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра.