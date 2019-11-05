Сенатор от Чечни попросил о досрочном прекращении полномочий

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сенатор от законодательного органа власти Чечни, зампред комитета СФ по международным делам Зияд Сабсаби подал заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщил ТАСС глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Сенатор Сабсаби подал личное заявление о досрочном прекращении полномочий", - сказал Тимченко.

Глава комитета не уточнил причины такого решения сенатора. Согласно повестке пленарного заседания Совфеда, вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Чечни будет рассмотрен 6 ноября.

Сабсаби является сенатором от Чечни с 26 ноября 2008 года, с ноября 2009 года он занимает пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Срок окончания его сенаторских полномочий - сентябрь 2021 года.