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Посол РФ считает, что Хорватия могла бы организовать встречу глав МИД России и ЕС

Анвар Азимов не верит в возможность проведения саммита Россия - Евросоюз

ЗАГРЕБ, 5 ноября. /ТАСС/. Хорватия могла бы подумать над возможностью организации встречи министров иностранных дел России и Европейского союза или соответствующей конференции по вопросам отношений между Москвой и Брюсселем в ходе своего председательства в Совете ЕС. Об этом во вторник в интервью информационному порталу Direktno.hr заявил посол России в республике Анвар Азимов.

По словам главы российской дипмиссии, "возможно, именно Хорватия сможет организовать какие-либо мероприятия в рамках отношений Россия - ЕС, и, к примеру, воспользоваться возможным прибытием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Загреб весной следующего года". "Я не верю в возможность проведения саммита Россия - Евросоюз, которого не было уже шесть лет, но можно было бы подумать об организации встречи министров [иностранных дел РФ и ЕС] или конференции по вопросам отношений [между Москвой и Брюсселем]".

Хорватия будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2020 года.

Теги
РоссияХорватия
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