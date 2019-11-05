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Посол РФ в Италии считает, что Рим в отношениях с Пекином руководствуется прагматизмом

Как отметил Сергей Разов итальянские коллеги "традиционно" руководствуются в построении своих отношений прагматическими соображениями

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Посол России в Италии Сергей Разов считает, что поездки представителей итальянского руководства в Китай свидетельствуют о том, что в Риме видят реальную выгоду от сотрудничества с Пекином. Об этом дипломат, ранее возглавлявший диппредставительство РФ в КНР, сказал, отвечая во вторник на вопрос ТАСС.

"Итальянские коллеги традиционно руководствуются в построении своих отношений прагматическими соображениями, в том числе экономической выгодой. В этом смысле Италия была среди европейских стран первопроходцем, заключая в свое время газовые контракты с СССР. Итальянцы понимают для себя выгоды в перспективе и от реализации концепции нового "шелкового пути". Не все на Западе с энтузиазмом воспринимают такой подходя", - сказал Разов.

Российский дипломат обратил внимание на противоречивость некоторых высказываний, которые президент США Дональд Трамп позволяет себе в отношении политики и руководства европейский стран, включая Италию, подчеркнув, что Россия, со своей стороны, неизменно соблюдает основополагающий принцип невмешательства во внутренние дела Рима.

Италия подписала в марте во время визита председателя КНР Си Цзиньпина меморандум о взаимопонимании, который предусматривает развитие сотрудничества между странами, в том числе в рамках китайской инициативы создания "Экономического пояса Шелкового пути" ("Один пояс - один путь"). Данный документ вызвал острую критику со стороны США, а в ходе своего визита в Рим в начале октября госсекретарь США Майк Помпео предупредил итальянских партнеров о "хищнической политике" Китая.

Теги
СШАИталияРоссияТрамп, Дональд
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