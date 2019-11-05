Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров примет участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду выступит на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

Конференция проводится под эгидой Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России. Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "на открывающей пленарной сессии выступят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, которые затем ответят на вопросы участников".

По словам Захаровой, в мероприятии примут участие более 200 представителей федеральных министерств и ведомств, государственных учреждений, российского и иностранного журналистского и экспертного сообществ, академических кругов. "На повестке дня - проблематика обеспечения свободной деятельности СМИ, медиаплюрализма, безопасности журналистов, а также противодействие дезинформации и фейковым новостям, регулирование интернета, международные стандарты свободы выражения мнений и журналистской этики", - добавила она.

В офисе Дезира отметили, что конференция станет первым мероприятием такого рода, организованным Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в России, "в рамках которого пройдет открытое обсуждение вопросов между независимыми СМИ и правительством на высоком уровне".

Как следует из опубликованной ОБСЕ программы конференции, в числе ее участников со стороны властей - руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Захарова. В числе участников-журналистов - исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, медиаменеджер газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, журналист "Медузы" Иван Голунов.

Реклама на ТАСС
Главы МИД России и Греции обсудят в Москве двусторонние отношения и региональные проблемы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС