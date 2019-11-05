Лавров примет участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду выступит на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

Конференция проводится под эгидой Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России. Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "на открывающей пленарной сессии выступят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, которые затем ответят на вопросы участников".

По словам Захаровой, в мероприятии примут участие более 200 представителей федеральных министерств и ведомств, государственных учреждений, российского и иностранного журналистского и экспертного сообществ, академических кругов. "На повестке дня - проблематика обеспечения свободной деятельности СМИ, медиаплюрализма, безопасности журналистов, а также противодействие дезинформации и фейковым новостям, регулирование интернета, международные стандарты свободы выражения мнений и журналистской этики", - добавила она.

В офисе Дезира отметили, что конференция станет первым мероприятием такого рода, организованным Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в России, "в рамках которого пройдет открытое обсуждение вопросов между независимыми СМИ и правительством на высоком уровне".

Как следует из опубликованной ОБСЕ программы конференции, в числе ее участников со стороны властей - руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Захарова. В числе участников-журналистов - исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, медиаменеджер газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, журналист "Медузы" Иван Голунов.