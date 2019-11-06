Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В посольстве РФ назвали цель антироссийской кампании в американских СМИ

Она призвана поддержать спадающую русофобию, заявили в диппредставительстве

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американские СМИ, тиражируя абсурдные обвинения в адрес РФ, дискредитируют сами себя. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы российского посольства в Вашингтоне.

"Обратили внимание на очередную волну антироссийских публикаций в ведущих американских изданиях. Видим в этом хорошо срежиссированную попытку поддержать явно пошедшую на спад русофобскую истерию", - отметили в диппредставительстве.

"В адрес нашей страны выдвигаются абсурдные, ничем не подкрепленные обвинения, - констатировали в пресс-службе. - Авторы статей строят свои умозаключения по одному шаблону - тезис о "враждебной линии Москвы", подкрепленный мнениями бывших сотрудников госструктур, и призыв к ужесточению политики США".

Подобный односторонний "ультрапатриотический" взгляд "заставляет усомниться в объективности этих СМИ". Запросы о мнении российской стороны при этом, обратили внимание в посольстве, призваны лишь создать видимость соблюдения неких "стандартов". "Зачастую наши ответы настолько неудобны, что просто цензурируются или не публикуются", - говорится в сообщении.

Дискредитация СМИ США

Российская сторона констатирует, что "развернутой позиции дипмиссии с альтернативным взглядом по ряду важнейших вопросов оказаться на страницах тех же изданий практически нереально". "Это дискредитирует не нас, а данные СМИ", - подчеркнули в посольстве.

"Пропагандистские клише о русских хакерах, олигархах и т.д., поселившиеся с подачи вашингтонского истеблишмента в американской прессе, не способны заменить реальное положение вещей, - говорится в сообщении пресс-службы. - Россия - за соблюдение международного права и сохранение важнейших соглашений, на которых основана стратегическая стабильность. Мы выступаем стабилизирующей силой и занимаем конструктивную и последовательную позицию по международной повестке дня".

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Постпред России призвал США не разрушать ядерную сделку с Ираном
Вашингтон должен прекратить попытки ввести незаконное нефтяное эмбарго против Тегерана, отметил Михаил Ульянов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС