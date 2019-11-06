В посольстве РФ назвали цель антироссийской кампании в американских СМИ

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Американские СМИ, тиражируя абсурдные обвинения в адрес РФ, дискредитируют сами себя. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы российского посольства в Вашингтоне.

"Обратили внимание на очередную волну антироссийских публикаций в ведущих американских изданиях. Видим в этом хорошо срежиссированную попытку поддержать явно пошедшую на спад русофобскую истерию", - отметили в диппредставительстве.

"В адрес нашей страны выдвигаются абсурдные, ничем не подкрепленные обвинения, - констатировали в пресс-службе. - Авторы статей строят свои умозаключения по одному шаблону - тезис о "враждебной линии Москвы", подкрепленный мнениями бывших сотрудников госструктур, и призыв к ужесточению политики США".

Подобный односторонний "ультрапатриотический" взгляд "заставляет усомниться в объективности этих СМИ". Запросы о мнении российской стороны при этом, обратили внимание в посольстве, призваны лишь создать видимость соблюдения неких "стандартов". "Зачастую наши ответы настолько неудобны, что просто цензурируются или не публикуются", - говорится в сообщении.

Дискредитация СМИ США

Российская сторона констатирует, что "развернутой позиции дипмиссии с альтернативным взглядом по ряду важнейших вопросов оказаться на страницах тех же изданий практически нереально". "Это дискредитирует не нас, а данные СМИ", - подчеркнули в посольстве.

"Пропагандистские клише о русских хакерах, олигархах и т.д., поселившиеся с подачи вашингтонского истеблишмента в американской прессе, не способны заменить реальное положение вещей, - говорится в сообщении пресс-службы. - Россия - за соблюдение международного права и сохранение важнейших соглашений, на которых основана стратегическая стабильность. Мы выступаем стабилизирующей силой и занимаем конструктивную и последовательную позицию по международной повестке дня".