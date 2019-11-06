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Совфед прекратил полномочия вице-спикера Бушмина

Евгений Бушмин умер 6 октября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду досрочно прекратил полномочия вице-спикера палаты Евгения Бушмина, умершего 6 октября после продолжительной болезни.

В Совете Федерации Бушмин с 2005 года представлял исполнительный орган государственной власти Ростовской области. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2020 года.

Бушмин родился 4 октября 1958 года. В 1980 году окончил Горьковский государственный университет по специальности "инженер-экономист", позднее получил степень кандидата экономических наук. В Совете Федерации курировал экономический блок.

Теги
Бушмин, Евгений ВикторовичРоссия
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