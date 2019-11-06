Совфед включил Алексея Орлова в состав комитета палаты по международным делам

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за включение бывшего главы Калмыкии Алексея Орлова в состав комитета верхней палаты по международным делам.

Во вторник комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности поддержал заявление Орлова о включении в состав международного комитета.

Ранее глава Республики Калмыкия Бату Хасиков назначил Орлова сенатором от исполнительной власти региона. Орлов руководил республикой на протяжении восьми лет. В марте этого года он ушел в отставку. Врио главы Калмыкии был назначен 38-летний Бату Хасиков, который 8 сентября был избран главой региона.

Орлов родился 9 октября 1961 года в Элисте Калмыцкой АССР (Республика Калмыкия). В 1984 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (МГИМО МИД РФ) по специальности "специалист по международным отношениям". В системе МИД работал заведующим отделом, начальником отдела профсоюзного центра обслуживания МИД СССР. В 1995 году начал работу в руководстве Калмыкии.