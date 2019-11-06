Министром образования Ингушетии назначена и. о. главы министерства

МАГАС, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов утвердил в должности министра образования республики Эсет Бокову, которая с сентября исполняла обязанности руководителя министерства.

"Сегодня глава Республики Ингушетия своим указом утвердил меня на должность министра образования и науки Ингушетии. Принимаю это решение с большой ответственностью и осознаю масштаб работы, которую предстоит проделать для достижения высоких показателей в системе образования", - написала Бокова в своем аккаунте в Instagram.

По словам Боковой, ее кандидатура была согласована ранее министром просвещения РФ Ольгой Васильевой и руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым.

"Считаю, что благодаря тесному взаимодействию с педагогическим составом республики, мы сможем добиться тех целей, без которых невозможно полноценное и стабильное развитие всей системы образования", - добавила министр.

Ранее Бокова работала учителем химии, а в последние годы, до назначения и. о. министра, занимала должность директора лицея в городе Сунжа.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября депутатами парламента республики. В тот же день он отправил в отставку правительство региона. 12 сентября парламент согласовал назначение на должность главы правительства республики 48-летнего Константина Сурикова, чью кандидатуру на рассмотрение депутатам внес глава региона, спустя неделю был сформирован почти весь кабинет министров региона.