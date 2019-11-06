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Депутаты горсобрания Владикавказа избрали нового главу администрации города

Главой администрации местного самоуправления стал 51-летнего Тамерлан Фарниев

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 ноября. /ТАСС/. Депутаты собрания представителей города Владикавказ на заседании в среду избрали главой администрации местного самоуправления 51-летнего Тамерлана Фарниева, до этого момента исполнявшего обязанности ее руководителя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Это был первый вопрос заседания, депутаты проголосовали за Тамерлана Фарниева, голосование было открытым. <...> По уставу, он, как первый заместитель главы администрации местного самоуправления, исполнял обязанности [ее руководителя]. Сегодня он был единогласно 28 депутатами избран новым главой", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что 8 сентября во Владикавказе прошли муниципальные выборы в собрание представителей города Владикавказ в связи с истечением полномочий предыдущего созыва депутатов. Глава администрации избирается городскими парламентариями, его полномочия истекают одновременно с полномочиями депутатов собрания Владикавказа, срок которых - пять лет. Ранее этот пост занимал Борис Албегов.

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