В МИД РФ заявили, что Москва не делит латиноамериканские страны на "своих" и "чужих"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия не разделяет государства Латинской Америки и Карибского бассейна по принципу "свои" и "чужие" и готова укреплять с ними сотрудничество на взаимовыгодной основе. Об этом заявил начальник отдела региональных проблем Латиноамериканского департамента МИД РФ Алексей Капустин, выступая на молодежном форуме СЕЛАК - Россия 2019.

"Мы не делим наших партнеров на своих и чужих. Мы готовы укреплять сотрудничество на основе взаимной поддержки, солидарности и учета интересов друг друга. Сложная политическая ситуация в мире не привела к свертыванию нашего конструктивного взаимодействия", - сказал он.

Разнообразные сферы сотрудничества

По его словам, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество РФ со латиноамериканскими странами. "Прирост в прошлом году составил порядка десяти процентов, и мы достигли взаимного товарооборота в размере порядка $16 млрд", - пояснил он.

По словам дипломата, планомерно укрепляется договорно-правовая база российско-латиноамериканских отношений: с 23 из 33 государств данного региона заключен договор об особых отношениях, и в ближайшее время РФ планирует подписать соответствующие соглашения с такими странами, как Антигуа и Барбуда, Гренада, Сент-Китс и Невис.

Серьезным достижением представитель МИД назвал расширение зоны взаимных безвизовых поездок. "К настоящему времени соответствующие соглашения подписаны с 26 государствами региона. Безвизовыми для наших граждан стали все двенадцать государств Южной Америки, шесть государств Центральной Америки и шесть стран Карибского бассейна. Этот процесс продолжается, мы выходим на подписание таких документов и с другими странами", - пояснил он.

Политический диалог

Капустин добавил, что между РФ и странами региона поступательно развивается политический диалог, в том числе на самом высоком уровне. "В частности, сейчас готовится поездка президента России Владимира Путина в регион для участия в саммите БРИКС, а также запланированы его контакты с президентом Бразилии [Жаиром] Болсонару", - отметил он.

Дипломат отметил, что взаимодействие РФ с Латинской Америкой развивается "в очень конструктивном ключе". "Латинская Америка - это регион политической благожелательности, экономических возможностей, культурной близости и схожего с нами менталитета. Это позволяет сохранить бесконфликтную и комфортную атмосферу для нашего сотрудничества", - подчеркнул он.

"Мы не смотрим на регион через призму геополитических интересов и не хотели бы, чтобы он превращался в арену для противоборства держав. Нашим интересам отвечало бы, чтобы страны Латинской Америки в своей совокупности были сильными, политически сплоченными и экономически устойчивыми. И мы уверены, что это позволит придать миропорядку большую предсказуемость и стабильность", - заключил он.