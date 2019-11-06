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Кризис в Сирии

Замглавы МИД РФ и представитель оппозиции Сирии обсудили работу Конституционного комитета

Стороны при этом отметили, что довольны переходом в практическую плоскость процесса политического урегулирования в республике

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов и руководитель "московской" группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль обсудили в среду начало работы сирийского Конституционного комитета в Женеве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждалось начало работы межсирийского Конституционного комитета в Женеве, - сообщили в российском дипведомстве. - При этом было выражено удовлетворение в связи с переходом в практическую плоскость процесса политического урегулирования в Сирии в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН".

Конституционный комитет Сирии начал работу в Женеве 30 октября. В его состав входят по 50 экспертов от правительства, оппозиции и гражданского общества.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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