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Медведев обсудит регулирование рынка юридической помощи с адвокатским сообществом

В совещании примут участие вице-премьер Константин Чуйченко и министр юстиции Александр Коновалов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с представителями адвокатского сообщества, чтобы обсудить вопросы профессионального оказания юридической помощи, сообщила пресс-служба правительства.

"7 ноября Дмитрий Медведев проведет совещание с представителями адвокатского сообщества, на котором обсудят актуальные вопросы регулирования рынка профессиональной юридической помощи, а также развития адвокатской деятельности и адвокатуры", - говорится в сообщении пресс-службы.

В совещании примут участие вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, министр юстиции Александр Коновалов, полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде Михаил Барщевский, президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, главы региональных адвокатских палат.

Премьер-министр уделяет внимание вопросам развития адвокатской деятельности. Он получил юридическое образование на юридическом факультете Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова и защитил в ЛГУ диссертацию на тему "Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия". До переезда в Москву Медведев преподавал на юрфаке своего вуза и участвовал в написании учебников по гражданскому праву.

Будучи премьер-министром, Медведев не оставляет вопросы юриспруденции. К примеру, на прошедшем в мае Петербургском международном юридическом форуме была презентована книга "Кодификация российского частного права". Сборник статей подготовлен коллективом авторов под редакцией премьер-министра, председателя попечительского совета Ассоциации юристов России Дмитрия Медведева.

На том же форуме он сказал, что считает право не только наукой, но и искусством. "Я всегда говорил студентам своим, когда мне еще доводилось преподавать, что право - это точно не совсем наука, это все-таки что-то сродни искусству, - сказал тогда Медведев. - То, что право должно выходить за те границы, которые человечество для себя нарисовало многие годы, иногда века назад - это несомненно. Но при этом сохраняя и необходимые традиции, и преемственность".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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