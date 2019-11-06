В Крыму назвали обновленный проект резолюции Киева в ГА ООН "предновогодней забавой"

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Резолюция по Крыму, обновленный проект которой Украина намерена вновь внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, это "традиционная предновогодняя забава", которую европейские дипломаты каждый раз устраивают в декабре. Об этом в четверг заявил ТАСС депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил, что Киев намерен внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и город Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей". Главной целью проекта является "заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию", сказано в сообщении.

"Резолюция по Крыму - это традиционная предновогодняя брюссельская забава вот уже четвертый год подряд. Каждый декабрь европейские дипломаты вынуждены поддерживать резолюции против Крыма. Не потому что у нас тут ущемляют права человека, не потому что тут гетто, а просто потому, что такая политика. При этом в прошлом году бюджетный комитет Ассамблеи элементарно отказался выделять финансирование на выполнение пунктов "антикрымской" резолюции ГА ООН. Что может более красноречиво говорить об истинном отношении европейских политиков к этим потугам Украины?" - сказал Белик.

Он отметил, что в Крыму найдут деньги на билеты для европейских политиков, если те решатся прилететь на полуостров, чтобы оценить положение дел. "Было бы хорошо, если бы представители ООН приехали в Севастополь 4 ноября, когда в День народного единства на центральной площади города представители украинского, греческого, крымско-татарского национальных обществ показывали свою культуру, кухню всем жителям и гостям города-героя. Это правда, это жизнь российского Севастополя, но украинские и европейские политики не признают ее никогда", - добавил Белик.

Парламентарий добавил, что "каждый год официальный Киев клепает отчеты, не имеющими под собой никаких достоверных фактов и сфальсифицированных данных". "Какие бы цели они не преследовали, в этой работе нет главного - пользы для самих украинцев. Только в дружбе с Россией у Украины есть будущее, но интересы народа уже давно не являются приоритетами для киевской элиты", - отметил депутат.

Резолюция по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе. При этом 5-й комитет Генассамблеи, занимающийся экономическими вопросами, уже отказался выделить деньги на реализацию данного решения.

Документ, предложенный Киевом, в 2018 году поддержали 67 делегаций, то есть на пять меньше, чем в 2017 году. Среди поддержавших были США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР, Никарагуа и Венесуэлу, еще 70 стран воздержались.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией, участвовали более 80% избирателей. За воссоединение проголосовало более 95%. В марте 2014 года Республика Крым и Севастополь были включены в состав РФ. Киев отказался признавать Крым частью России.