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Кризис в Сирии

Введение режима патрулирования на севере Сирии стабилизирует ситуацию на границе с Турцией

Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в провинции Алеппо один раз

КОБАНИ /Сирия/, 7 ноября. /ТАСС/. Начало регулярного патрулирования на севере Сирии привело к оживлению жизни в городе Кобани (Айн-эль-Араб, 150 км от Алеппо), который долгое время был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии и местом боев с террористами ИГ (запрещена в РФ). После подписания сочинского меморандума между РФ и Турции курдские вооруженные отряды покинули район.

Совместное российско-турецкое патрулирование прошло в этом районе провинции Алеппо один раз, но российская военная полиция патрулирует ежедневно территорию по заранее разведанным маршрутам протяженностью в 160 км вокруг города. Ситуация в курдских районах на границе Сирии и Турции начала стабилизироваться после подписания 22 октября российско-турецкого меморандума о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Главное изменение на улицах Кобани через полторы недели официального патрулирования военной полицией РФ - повсеместно заработали торговые лавки, свидетели чему стали российские журналисты. Раньше некрупные магазины были закрыты, но сейчас уличная торговля постепенно возвращается в город. Местный житель Муфас Ильямен рассказывает, что ему приходилось ездить за питьевой водой за 30 км к Евфрату.

"В неделю раза по четыре ездил: себе брал, своей семье, соседям. Машин на ходу немного у нас тут осталось. Спасибо русским друзьям, у нас стало безопасно: у нас снова открываются торговые лавки", - сказал Ильямен журналистам. Лавочник добавил, что когда в Кобани пришли боевики, торговлю пришлось прекратить: те просили слишком много денег: "Кто отказывался платить, терял торговую точку в прямом смысле слова, как, например, на этой части улицы - сплошные руины".

13 октября Дамаск по договоренности с курдами направил войска на север страны. Подразделения сирийской армии заняли города Манбидж, Кобани, Табка, Ракка, Айн-Иса и Телль-Тамер. Россияне и сирийцы призваны содействовать выводу курдских отрядов на 30 км от границы, который, как заявлял на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, уже завершился досрочно.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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