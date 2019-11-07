Рябков назвал противозаконными односторонние меры США против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноября. /ТАСС/. Односторонние санкции, которые США вводят в отношении различных стран мира, противозаконны и фактически являются инструментом диктата. Об этом заявил российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе рабочей поездки в Израиль в ответ на просьбу прокомментировать решение США по продолжению санкционного давления на Иран.

"Решение администрации [США] продолжать политику максимального давления, как это было названо, в отношении Ирана, разумеется, не предполагает ни ослабления санкционного режима, ни каких-то альтернатив тому, что мы видим после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - сказал замглавы МИД РФ. "Односторонние санкции как внешнеполитический инструмент, по нашему глубокому убеждению, противозаконны, они не соответствуют нормам международного права, они представляют собой инструмент навязывания своей воли, фактически диктата и других проявлений гегемонистской политики, это относится к Ирану и другим регионам мира", - добавил он.

"Американцы могли убедиться за последнее время, что эти санкции искомого для них результата не приносят, тем не менее они продолжают упрямо держаться данного курса, но курс провальный и успехов на внешнеполитической арене США не сулит", - подчеркнул Рябков.

Европа не может предоставить Ирану выгоды

Европейские страны неспособны предоставить Ирану экономические выгоды для выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поэтому Иран идет по пути сокращения принятых на себя обязательств по ядерной сделке, также заметил Рябков.

По словам Рябкова, пока преждевременно говорить о проведении встречи на уровне глав МИД "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) и Ирана по ядерному соглашению с Тегераном.

"Для того, чтобы министерская встреча была результативной, ее нужно подготовить. Мы пока не очень уверены в том, что европейские, прежде всего, участники СВПД адекватно оценивают происходящее, у них тоже проявляется склонность "вешать всех собак" на Тегеран. Это неправильно, результатом именно их (европейских участников СВПД - прим. ТАСС) недостаточной активности, неспособности предоставить Ирану экономические выгоды от выполнения в полном объеме СВПД, именно в этом первопричина того, что Иран идет по пути постепенного сокращения принятых им на себя обязательств, принятых добровольно", - сказал Рябков.

Эти обязательства - это, то, что "Иран по своей воле решил предпринять в интересах выполнения СВПД, и это записано в СВПД именно таким образом", отметил замглавы МИД РФ. "Поэтому, когда страна не чувствует экономической отдачи, она естественным образом решает предпринять определенные шаги, чтобы снизить для себя бремя собственных обязательств", - продолжил он. "Мы с пониманием относимся к такой логике. Есть ли такое понимание у европейцев нам до конца не понятно, поэтому на данном этапе говорить о министерской встрече, наверное, было бы преждевременно", - резюмировал он.

О сделке

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке - о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана. В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки - объявил об обогащении урана свыше 3,67%. В сентябре Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.