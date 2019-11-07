Директор ВШГУ считает, что новый вице-спикер СФ успешно справится с поставленными задачами

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Николай Журавлев, назначенный в среду заместителем председателя Совета Федерации, успешно справится с новыми задачами. Уверенность в этом выразил директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ), гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Николай Журавлев показал хорошие результаты во время обучения на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ. На должности заместителя председателя Совета Федерации России он будет курировать направление по финансам и бюджетной политике - сферы, в которых он хорошо разбирается и в которых проработал много лет", - приводит пресс-служба ВШГУ слова Комиссарова.

Он напомнил, что у Журавлева большой опыт управленческой и сенаторской работы. "Уроженец Москвы, в конце 1990-х он переехал в Костромскую область, где успешно работал в банковской сфере, а также в различных органах власти региона", - добавил он.

В пресс-службе напомнили, что за три потока программы двое ее выпускников были назначены федеральными министрами, 23 - избраны главами регионов России, еще двое работают временно исполняющими обязанности губернаторов.

Журавлев стал сенатором в 2011 году, возглавлял комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам. Он занял место вице-спикера Евгения Бушмина, который умер в октябре после продолжительной болезни.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. Первый выпуск программы прошел в апреле 2018 года, второй - в апреле 2019 года. В июне текущего года стартовал третий поток программы. В пресс-службе напомнили, что за три потока программы двое ее выпускников были назначены федеральными министрами, 23 - избраны главами регионов России, еще двое работают временно исполняющими обязанности губернаторов.