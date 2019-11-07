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Пушков: представитель ОБСЕ обсудит в Киеве вопрос вещания некоторых телеканалов

Глава комиссии Совета Федерации сообщил, что Арлем Дезир намерен отреагировать на сложившуюся на Украине ситуацию

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир во время рабочей поездки в Киев намерен поднять перед украинскими властями вопрос о сохранении лицензий на вещание каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, сообщил ТАСС глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков после встречи с Дезиром на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

"Дезир согласился с тем, что это важная тема, что регуляторы могут принимать определенные меры в случае нарушения правил, но это ни в коем случае не должно привести к закрытию каналов. Как я его понял во время встречи, он намерен предпринять усилия в том направлении, отреагировать на эту ситуацию, чтобы каналы сохранили возможности для вещания, чтобы не было политизации подхода к ним. Он намерен поднять данный вопрос перед украинскими властями во время ближайшей поездки в Киев, которая состоится, предварительно, до конца года", - сказал Пушков.

По словам Пушкова, Дезир также выразил надежду на то, что предъявляемые к телеканалам обвинения не станут предлогом для их закрытия.

26 сентября Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил лицензии на эфирное вещание телеканал "112 Украина". Теперь он может вещать лишь в кабельных сетях, в интернете, а также посредством спутниковой связи, в результате чего аудитория канала сократилась на 40%. Руководство канала назвало решение регулятора незаконным и заявило, что рассматривает такие действия как "жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова на Украине".

Кроме того, Нацсовет Украины по ТВ подал в Окружной административный суд Киева иск с просьбой лишить лицензии телеканал NewsOne. Телеканал "112 Украина" также сообщил, что Служба безопасности Украины допросила депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, являющегося владельцем "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Телеканалы обратились к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей. На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована электронная петиция с просьбой к главе государства вернуть лицензии телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Теги
УкраинаРоссияПушков, Алексей КонстантиновичЗеленский, Владимир Александрович
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