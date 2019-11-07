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Ушаков заявил, что Трамп пока не ответил на приглашение приехать в Москву на День Победы

При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что американский лидер "достаточно позитивно реагировал на приглашение" в ходе беседы в Осаке

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Москва пока не получала ответа от президента США Дональда Трампа на приглашение на празднование юбилея Победы в Москве в мае 2020 года.

"Нет, пока ответ не получен", - сказал, отвечая на вопрос ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он напомнил: "Просто в ходе беседы в Осаке Трамп достаточно позитивно реагировал на приглашение". "Но конкретного ответа мы еще не получали", - отметил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что приглашение Трампа на предстоящее в мае 2020 года празднование 75-летия Победы над нацистской Германией Вашингтон воспринял с интересом. "Мы не имеем никаких более подробных сведений о планах президента США на это время, мы исходим из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, конечно, по логике и по важности этого мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне в ходе торжеств, которые запланированы на май будущего года в Москве", - сказал Рябков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияУшаков, Юрий ВикторовичРябков, Сергей АлексеевичТрамп, Дональд
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