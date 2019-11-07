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Путин на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Видеотрансляция

Мероприятие проходит в Омске

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин участвует в пленарной сессии Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проходит в Омске.

Нынешний форум стал 16-м, на нем Казахстан впервые представляет президент Касым-Жомарт Токаев.

Тема форума в 2019 году - "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества". Среди участников - руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, а также представители деловых кругов обеих стран. 

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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