Генконсульство России предупредило о новых акциях протеста в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 ноября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Гонконге обратилось с предупреждением к находящимся здесь гражданам России в связи с новыми демонстрациями, запланированными в городе на ближайшие дни, и призвало воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Об этом сообщается в четверг на странице дипмиссии в Facebook.

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новые протестные акции в Гонконге запланированы на 8 ноября (пятница) в районах Mongkok и Kwai Chung - в материковой части города, 9 ноября (суббота) в квартале Admiralty (остров Гонконг, близ делового центра и правительственного комплекса), 10 ноября (воскресенье) и 11 ноября (понедельник) - в спальных районах Tuen Mun и Tseung Kwan O.

Пять месяцев назад здесь вспыхнули массовые антиправительственные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа радикальной молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма.