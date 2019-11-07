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Путин прибыл в Омск на Форум межрегионального сотрудничества с Казахстаном

Планируется, что работу в Омске глава российского государства начнёт со встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Омск, где примет участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Планируется, что работу в Омске глава российского государства начнёт со встречи с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Затем лидеры примут участие в пленарном заседании форума. Его тема - "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества".

Межрегиональное сотрудничество - одно из главных направлений развития российско-казахстанских отношений, на межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70% товарооборота двух стран. Из 85 регионов России 76 развивают сотрудничество с областями Казахстана.

Среди участников форума - руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, а также представители деловых кругов обеих стран.

Вместе с форумом проводятся выставка "Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана", заседание Российско-казахстанского делового совета на тему "Современные аспекты экономической кооперации", а также первый Форум молодежных лидеров.

Планируется подписание межправительственных, региональных и коммерческих документов.

6 ноября в Омске открылся культурно-просветительный центр "Эрмитаж-Сибирь", который стал первым за Уралом представительством государственного Эрмитажа. Не исключено, что президенты побывают на экспозиции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияОмская область
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