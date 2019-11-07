Спикер парламента Чечни избран секретарем регионального отделения "Единой России"

ГРОЗНЫЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Председателя парламента Чечни Магомеда Даудова избрали секретарем Чеченского регионального отделения партии "Единая Россия" на 32-й партийной конференции, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

"Путем тайного голосования в ходе XXXII конференции Чеченского регионального отделения партии "Единая Россия", которая проходит в эти минуты в Грозном, за кандидатуру Даудова проголосовали все 168 делегатов конференции. Он избран секретарем Чеченского регионального отделения политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

24 октября в Москве на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" было принято решение о возложении на Даудова полномочий и. о. секретаря регионального отделения.