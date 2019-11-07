Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров обсудил по телефону с главой МИД Германии ситуацию на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг по телефону с главой МИД ФРГ Хайко Маасом ситуацию на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждалась ситуация в Сирии, включая развитие обстановки на северо-востоке страны в свете реализации положений Меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией от 22 октября 2019 года, а также положение дел в идлибской зоне деэскалации", - информировали в российском дипведомстве.

Беседа состоялась по инициативе германской стороны.

Реклама на ТАСС
Медведев поручил в недельный срок упорядочить законопроектную работу в правительстве
Премьер-министр отметил, что создание разных, альтернативных законопроектов внутри правительства недопустимо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС