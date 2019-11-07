Лавров обсудил по телефону с главой МИД Германии ситуацию на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг по телефону с главой МИД ФРГ Хайко Маасом ситуацию на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждалась ситуация в Сирии, включая развитие обстановки на северо-востоке страны в свете реализации положений Меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией от 22 октября 2019 года, а также положение дел в идлибской зоне деэскалации", - информировали в российском дипведомстве.

Беседа состоялась по инициативе германской стороны.