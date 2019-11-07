Немерюк вошел в состав президиума политсовета московского отделения "Единой России"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Руководитель департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк вошел в состав президиума регионального политического совета московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России". Данное решение было принято в четверг в ходе XXIV конференции отделения.

"Президиум регионального политсовета предлагает избрать в состав президиума регионального политического совета Немерюка Алексея Алексеевича - министра правительства Москвы, первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента торговли и услуг города Москвы", - сказал секретарь МГРО "Единой России" Андрей Метельский.

Кроме того, в состав президиума регионального политсовета вошел замруководителя центрального исполнительного комитета партии, руководитель управления проектной деятельностью Максим Руднев.