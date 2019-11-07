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Захарова считает, что русофобия является конкретным примером "смерти мозга" НАТО

Представитель МИД РФ отметила, что НАТО и Евросоюз сегодня переживают настоящий экзистенциальный кризис

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Антироссийские настроения, ставшие "спасительной идеей" для идеологов НАТО, на самом деле являются конкретным примером "смерти мозга" североатлантического альянса, о котором ранее заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Такое мнение выразила в четверг в интервью телеканалу ГТРК "Самара" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"У НАТО умер мозг. Это удивительно не по сути, а потому, что об этом наконец стали говорить в НАТО открыто", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать слова французского лидера. Захарова отметила, что в Москве давно говорили об этом, подбирая более дипломатичные выражения.

"Мы не просто констатировали кризис организации, а приводили конкретный пример, а именно - ту самую русофобию, которая стала для идеологов НАТО, которые, мне кажется, пытались найти какую-то новую повестку, такой спасительной идеей для реинтеграции участников альянса, которые не находили почвы для нового какого-то шага вперед", - подчеркнула она.

В этой связи официальный представитель российского дипведомства признала, что НАТО и Евросоюз сегодня переживают настоящий экзистенциальный кризис, "кризис идентичности и существования, кризис определения перспективы и выработки стратегии".

Теги
РоссияФранцияЗахарова, Мария ВладимировнаМакрон, Эмманюэль
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