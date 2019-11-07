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Посол РФ в США: Вашингтон официально не заявлял о выходе из Договора по открытому небу

По словам Анатолия Антонова, такое решение было бы серьезнейшим ударом по международной и европейской безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Администрация США не уведомляла официально о намерении выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщил в четверг в беседе с журналистами посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, он "не слышал официальных заявлений на сей счет". "Официального подтверждения со стороны США этому нет, - продолжал он. - Если же США предпримут решение выйти из договора, то это было бы серьезнейшим ударом по международной и европейской безопасности. Слишком мало у нас осталось сегодня договоров с тем, чтобы можно было легко от них избавляться".

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально. О том, что американская администрация изучает вариант выхода из ДОН, сообщил 7 октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел.

Теги
СШААнтонов, Анатолий Иванович
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