Постпред РФ указал ОБСЕ, что жители Донбасса являются целью обстрелов украинских военных

ВЕНА, 7 ноября. /ТАСС/. Мирные жители Донбасса остаются целью обстрелов со стороны украинских военных. На это в четверг обратил внимание постоянного совета ОБСЕ постпред России при этой организации Александр Лукашевич.

Российский дипломат указал, что вооруженное противостояние в Донбассе продолжает обрывать жизни и калечить судьбы. Количество жертв, не связанных с минной угрозой, продолжает расти. Так, по данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, с момента объявления "хлебного перемирия" в результате обстрелов территорий отдельных районов Донбасса ранения получили не менее 16 человек. По другую сторону линии соприкосновения за тот же период ранены трое.

"Разница более чем в пять раз наглядно демонстрирует, что мирные жители продолжают оставаться одной из целей украинских силовиков. Настаиваем на необходимости скорейшей публикации обобщенных данных СММ о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры. Тематический доклад миссии на эту тему давно востребован", - подчеркнул Лукашевич.

СММ ОБСЕ на Украине с начала 2019 года подтвердила гибель 16 и ранение 99 человек среди мирного населения в Донбассе, сообщал ранее постпред РФ.