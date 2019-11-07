Постпред РФ ждет реакции ОБСЕ на преследование подозреваемого в шпионаже репортера в Литве

ВЕНА, 8 ноября. /ТАСС/. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич ожидает реакции представителя этой организации по свободе СМИ Арлема Дезира на преследование в Литве репортера Альгирдаса Палецкиса.

Лукашевич выступил в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене и заявил, что в Литве продолжаются политически мотивированные преследования тех, кто высказывается в отличном от установок властей ключе. Показательным он назвал дело оппозиционного политика, журналиста, бывшего лидера Социалистического народного фронта Литвы Альгирдаса Палецкиса, которого в 2011 году оштрафовали за одну лишь фразу о событиях у Вильнюсской телебашни 1991 года - "свои стреляли в своих".

"Спустя несколько лет Вильнюс вновь подверг неугодного оппозиционера опале. Сейчас его обвиняют в якобы "шпионаже в пользу России". Между тем после целого года безосновательного содержания политика и журналиста под стражей предъявить ему по факту нечего", - сказал Лукашевич. По его словам, 22 октября Каунасский окружной суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении ареста Палецкиса на два месяца. "Хотелось бы увидеть и реакцию представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира на преследования репортера", - призвал Лукашевич.

Другие политические преследования

Российский дипломат также обратил внимание на преследование депутата городского совета Клайпеды, главы местного отделения "Союза русских Литвы" Вячеслава Титова, правозащитника Гедрюса Грабаускаса, политизированное обвинение в отношении Юрия Меля, который по так называемому делу 13 января 1991 года был приговорен к семи годам лишения свободы только за то, что в январе 1991 года на танке произвел три холостых выстрела в воздух по приказу своего командира.

"Все перечисленные дела не что иное, как политические репрессии и борьба с инакомыслием в реалиях XXI века. Поражает и то, что партнеры Вильнюса по Евросоюзу старательно закрывают на них глаза. Требуем от литовских властей немедленно прекратить преследования. Призываем также профильные структуры и государства - участники ОБСЕ отреагировать на вопиющие антиправовые шаги Литвы", - потребовал Лукашевич.

Дело Палецкиса

Палецкис находится под арестом с октября прошлого года. Информации по его делу официальные инстанции практически не предоставляют. Согласно данным СМИ, Палецкис якобы организовал сбор информации о судьях и прокурорах, которые вели дело о январских событиях 1991 года. Он никакой вины за собой не видит.

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из радиоинтервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в Вильнюсе погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом к возбуждению уголовного дела по статье, предусматривающей, согласно законам Литвы, ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили штраф в размере €3 тыс. В 2014 году в номинации "Гражданская позиция" литовский оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма".